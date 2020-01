LIVE Sci alpino, Discesa Altenmark 2020 in DIRETTA: si comincia, Sofia Goggia n.11 (Di sabato 11 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE DI ADELBODEN ALLE 10.30 E 13.30 (SABATO 11 GENNAIO) CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI TUTTI GLI SPORT INVERNALI DI OGGI (SABATO 11 GENNAIO) 11.40 La prima a partire sarà l’austriaca Siebenhofer, seguita da Haehlen, Venier, Miradoli e Schmidhofer. 11.34 I pettorali di partenza delle italiane: 11 Goggia, 12 Marsaglia, 14 Brignone, 17 Nicol Delago, 29 Elena Curtoni, 34 Nadia Delago, 41 Pirovano, 49 Gasslitter. 11.32 Mikaela Shiffrin, oggi assente, domina invece la classifica generale di Coppa del Mondo con 826 punti, seguita dalla slovacca Vlhova (513) e dall’azzurra Federica Brignone (451). 11.27 La classifica di Coppa del Mondo di Discesa vede in testa la ceca Ledecka con 150 punti, seguita dall’austriaca Schmidhofer a 136. 8a Francesca Marsaglia a 65, nona Sofia Goggia a 62. La ... Leggi la notizia su oasport

zazoomnews : LIVE Sci alpino Gigante Adelboden 2020 in DIRETTA: Meillard davanti a Faivre di 2 centesimi! - #alpino #Gigante… - zazoomnews : LIVE Sci di fondo Sprint Dresda 2020 in DIRETTA: si comincia con le donne Laurent e Scardoni in cerca di buoni segn… - joguitar70 : Sempre più in alto... #adhocband #enjoy #live #music #rock #party #sci #ski #montagna #snow #divertimento #amici… -