LIVE Inter-Atalanta 1-0, Serie A calcio 2020 in DIRETTA: ritmi alti a San Siro! (Di sabato 11 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 31′ Sensi prova la conclusione: tiro a lato. 29′ San Siro spinge l'Inter: i nerazzurri pressano alto. 26′ Pressing alto di Lukaku e Lautaro su Gollini che imposta con i piedi. 24′ LUKAKU! Sinistro centrale dai 25 metri. 24′ Ammonito de Roon: brutto fallo su Sensi. 22′ SALVA SULLA LINEA TOLOI! Candreva serve Lukaku per la sponda di Lautaro che prova il tira salvato sulla linea! 20′ Cresce la Dea: la squadra di Gasperini prova a salire con il baricentro. 18′ Ancora Zapata! L'ex Napoli ci prova di testa ma ancora debole. 16′ Si rinnova il duello tra Bastoni e lo sloveno: fallo dell'ex Palermo. 15′ Zapata! Il colombiano prova il colpo di testa: centrale. 14′ Fallo di Bastoni ai danni di Ilicic: punizione per la Dea. 13′ Equilibrio a San Siro: Inter che ha ...

