La rabbia di Salvini contestato a Imola coi libri dalle sardine: “In fabbrica fino a 90 anni” (Di sabato 11 gennaio 2020) Salvini contestato a Imola dalle sardine oggi 11 gennaio. Emergono alcuni retroscena su quanto avvenuto questo sabato durante il tanto discusso comizio del leader della Lega, al centro di una battaglia elettorale in Emilia Romagna contro il PD e insieme alla candidata Lucia Borgonzoni, come abbiamo potuto constatare di recente con alcune polemiche a distanza rivolte agli avversari. Le proteste odierne, più in particolare, hanno assunto connotazioni diverse dal solito, al punto che in molti hanno pensato a potenziali fake news. Salvini contestato a Imola: libri e risposta del leader leghista Andiamo con ordine, perché come si potrà notare dal video che trovate a fine articolo, abbiamo assistito a Salvini contestato a Imola non solo coi soliti cori, ma anche coi libri. Non poche, infatti, le sardine che hanno deciso di far sentire la propria voce esponendo ad esempio l’ultimo lavoro ... Leggi la notizia su bufale

