Dazi: De Carlo (Fdi), ‘allarme per vini italiani’ (Di sabato 11 gennaio 2020) Roma, 11 gen. (Adnkronos) – “Il silenzio istituzionale sui Dazi americani che probabilmente si abbatteranno sui vini italiani è assordante e imbarazzante. Rischia di essere un dramma per l’economia vitivinicola italiana, e veneta in particolare”. Lo dichiara Luca De Carlo, deputato di Fratelli d’Italia e segretario della commissione Agricoltura della Camera.‘Da lunedì – aggiunge De Carlo – per colpa del ‘caso Airbus” tra USA, Germania, Francia, Regno Unito e Spagna, rischiano di abbattersi sui nostri vini Dazi fino al 100% del valore delle bottiglie. Vuol dire chiudere le porte e i mercati a una eccellenza italiana, l’eccellenza di un Paese che non dovrebbe nemmeno essere coinvolto in questa discussione”. ‘Lo scorso ottobre ‘ conclude il deputato di FDI – avevo già lanciato un appello al ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

