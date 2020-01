Barbara D’Urso e Silvia: “Tu sei nuda e io devo vestirmi da suora?” (Di sabato 11 gennaio 2020) Barbara D’Urso è stata definita “Wonder woman” e donna dei record: è lei l’ospite speciale di Verissimo nella puntata di sabato 11 gennaio 2020. Appena entrata in studio, però, la conduttrice di Live si è presentata con un ventaglio che ha attirato l’attenzione di Silvia. Inutile dire che il pubblico ha pienamente apprezzato l’outfit scelto da Barbara. Lei, però, ha voluto commentare il vestito “trasparente” di Silvia: “Si vede tutto!”. Verissimo, Barbara D’Urso Silvia Toffanin e Barbara D’Urso si sono divertite a commentare i loro outfit durante la puntata di Verissimo. La conduttrice di Live ha da subito stupito tutti dicendo a Silvia che il suo vestito era trasparente. Ma Silvia prende subito le sue difese e commenta: “Tu sei nuda e io devo vestirmi da suora?”. Poi scoppiano entrambe a ridere e il ... Leggi la notizia su notizie

