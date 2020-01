Ambra Angiolini contro i bulli, “come mamma ho passato qualche notte insonne. Sul web è colpevole chi guarda” (Di sabato 11 gennaio 2020) Ambra Angiolini in scena con una piece teatrale sul bullismo per affrontare il tema tra i banchi di scuola Ambra Angiolini racconta di recitare a teatro contro i bulli e di utilizzare la sua grande professionalità per sensibilizzare su un tema così importante. L’ex di Non è la Rai è oramai diventata una delle attrici più importanti nel panorama italiano. Ha lanciato una nuova sfida a se stessa, ovvero quella di parlare delle responsabilità di famiglie e insegnanti su un tema delicato come il bullismo. Ambra Angiolini è protagonista del “Nodo” che è una piace teatrale che sta mettendo in scena per raccontare questo importante fenomeno. Lo spettacolo è ambientato in una scuola media e si parla di un insegnante e del rapporto con un genitore, il cui figlio è stato sospeso perché è tornato a casa pieno di lividi. Non si capisce quali sono le responsabilità e soprattutto, se il ragazzo ... Leggi la notizia su kontrokultura

