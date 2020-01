Vladimir Luxuria, quell’amore mai ‘confessato’. Un dolore ancora vivo: “Suo figlio mi ha cercata…” (Di venerdì 10 gennaio 2020) Vladimir Luxuria è un personaggio noto soprattutto per il suo forte carattere e la sua grande determinazione. Ma la sua vita non è stata affatto caratterizzata esclusivamente da episodi positivi. Ha voluto infatti rilasciare qualche ora fa un’intervista al ‘Corriere della Sera’, nella quale ha innanzitutto parlato della sua adolescenza trascorsa nel Sud Italia. Vladimir ha iniziato così il suo racconto: “Sai che significa essere stati ragazzi gay nel Sud Italia degli anni Settanta ed Ottanta? Significa che le prendevi e basta. Senza una ragione precisa, persino senza un movente politico o ideologico: arrivavano in gruppo, armati di bastoni, e ti picchiavano. A casa non potevo dire che mi piacevano gli uomini e che volevo uscire con il rossetto”. Poi si è soffermata su un periodo davvero molto negativo, quello vissuto a Roma tra eccessi di ogni genere ed ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

