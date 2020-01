Uil Lazio: aumentare operatori, più raccolta differenziata (Di venerdì 10 gennaio 2020) Roma – “Monte Carnevale e’ un territorio inquinato che sarebbe dovuto essere bonificato gia’ da tempo. Individuare questa come area per una discarica non ci sembra una grande idea, anche se dettata dalla situazione di emergenza. Considerando l’enorme area della Capitale pari a 1.285 chilometri quadrati, contro i 181 di Milano e gli 88 chilometri quadrati di Copenaghen, non si puo’ solo pensare a un’unica discarica, come avviene nelle altre citta’ metropolitane, ma bisognerebbe puntare sulla raccolta differenziata, effettuata in maniera seria. Per rendere possibile questo, e’ necessario un piano di assunzioni di nuovi operatori Ama. Un piano che preveda almeno 2-3 mila dipendenti in piu’. Non sarebbe realizzabile infatti un’operazione concreta e a lungo termine con un incremento di poche centinaia di unita’. Nella ... Leggi la notizia su romadailynews

