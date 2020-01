Sci alpino, Ramona Siebenhofer è la più veloce nella seconda prova della discesa di Altenmarkt, quinta Sofia Goggia (Di venerdì 10 gennaio 2020) È dell’austriaca Ramona Siebenhofer il miglior tempo nella seconda, ed ultima, prova della discesa di Altenmarkt (Austria) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2020. La sciatrice classe 1991 ha concluso con il tempo di 1:47.92, precedendo per appena 11 centesimi la sempre pericolosissima ceca Ester Ledecka e per 23 l’austriaca Tamara Tippler. Quarto tempo per la svizzera Joana Haelen a 28 centesimi, mentre è quinta la nostra Sofia Goggia a 31. Dopo l’ottavo crono di ieri la bergamasca oggi ha ulteriormente migliorato, dimostrandosi pronta ad andare alla caccia del successo anche sulla neve austriaca. Sesto tempo per la svizzera Lara Gut-Behrami a 44 centesimi, settimo le la sua connazionale Corinne Suter a 59, quindi ottavo per la portacolori del Liechtenstein, Tina Weirather, a 72, a pari merito con la tedesca Viktoria Rebensburg. Chiude la top ten, quindi, ... Leggi la notizia su oasport

