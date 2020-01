San Giorgio a Cremano, arrivano le panchine con le vignette di Troisi (Di venerdì 10 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSan Giorgio a Cremano (Na) – Nel comune natio di Massimo Troisi arrivano le panchine che ritraggono le scene più significative delle pellicole del celebre comico napoletano Massimo Troisi. Alle porte di Napoli Est, nel comune di San Giorgio a Cremano, sarà così possibile ammirare le vignette tratte dai film di Troisi. A partire da lunedì 13 gennaio, le panchine di via De Lauzieres, il centro commerciale della cittadina napoletana, diventeranno vere e proprie opere d’arte in memoria del celebre attore nostrano. Sette panchine per sette scene più rappresentative di Troisi, è questo il progetto promosso dal comune vesuviano, rientrante tra gli eventi del Premio Massimo Troisi, su proposta del direttore artistico Gino Rivieccio. A realizzarle ci sarà il noto vignettista Peppe Avolio, meglio conosciuto col nomignolo di “Peppart”. “Le panchine a tema ... Leggi la notizia su anteprima24

