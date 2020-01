Quota 102: dopo Quota 100 ecco le uscite a 64 anni (Di venerdì 10 gennaio 2020) Il Sole 24 Ore racconta oggi che u tecnici del governo sono già al lavoro per gestire l’uscita da Quota 100. La sperimentazione termina alla fine del 2021: il rischio è uno scalone a inizio 2022 che innalzerebbe di molto l’età per il pensionamento. Fra le ipotesi allo studio più gettonate quella di Quota 102 che consentirebbe l’uscita con 64 anni di età e 38 di contributi. L’operazione costerebbe 2,5 miliardi l’anno fino al 2028 e comporterebbe risparmi significativi rispetto a Quota 100. Proprio l’innalzamento del requisito anagrafico a 64 anni rappresenta il denominatore comune, insieme con il calcolo interamente contributivo del trattamento anticipato, come già accade per “Opzione donna”, delle soluzioni alle quali guardano una parte del Pd e dei tecnici di area Dem. Ma anche di esperti indipendenti o vicini al Centro-destra. È il caso di Alberto Brambilla, già sottosegretario al ... Leggi la notizia su nextquotidiano

