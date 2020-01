Puglia: Vianello (M5S), ‘in arrivo 119 milioni per l’acquisto di bus ecologici’ (Di sabato 11 gennaio 2020) Roma, 11 gen. (Adnkronos) – “Rinnovare il parco dei bus cittadini con mezzi che siano meno inquinanti per influire positivamente sulla qualità dell’aria nelle città pugliesi. Un proposito che si fa concreto nella nostra regione grazie allo stanziamento di 119 milioni di euro, una dotazione finanziaria possibile con la firma di un decreto interministeriale promosso dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti”. Lo fa sapere il deputato tarantino del MoVimento 5 Stelle, Giovanni Vianello, membro della commissione Ambiente.“Il fondo peró non riguarda solo la Puglia ma tutte le regioni italiane, a disposizione infatti ben 2,2 miliardi di euro a favore del Trasporto pubblico locale e delle relative infrastrutture. Posto d’onore a tutto il Meridione che beneficerà di circa il 35% del totale delle risorse stanziate. La mobilità sostenibile e la ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

