“Mio figlio è cieco e paraplegico ma mi giudicano solo per il rossetto: andate oltre le apparenze” (Di venerdì 10 gennaio 2020) Fanpage.it riceve e pubblica la lettera di Veronica La Camera, mamma di 26 anni: "Cinque anni fa mi è cambiata la vita dall'oggi al domani. Ho scoperto che mio figlio Dylan è affetto da tetraparesi spastica, ipovedente, epilettico, disfagico. Ma nonostante tutti i sacrifici, sono stata giudicata per il mio rossetto rosso o per la mia piega. Mi rivolgo soprattutto a voi mamme, che giudicate solo all'apparenza avendo figli sani. Voglio dirvi che siete tanto fortunate". Leggi la notizia su fanpage

