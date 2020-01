Meret non convocato, saltano la Lazio anche Koulibaly e Mertens (Di venerdì 10 gennaio 2020) Terapie per Maksimovic. Lavoro in palestra per Meret e Ghoulam. E poi allenamento personalizzato per Koulibaly. Mertens intanto è ancora in Belgio, mentre Younes non si è allenato perchè ha ancora la febbre. Il quadro indisponibili del Napoli è chiaro, e la novità è che il portiere contro la Lazio domani sarà Ospina. Meret non è nemmeno tra i convocati. Sciolto quindi il dubbio che aveva lasciato insoluto Gattuso in conferenza stampa. Al suo posto c’è il giovane portiere Antonio Daniele (classe 2002) che avrà la maglia 15. La probabile formazione anti-Lazio sembra a questo punto scontata, con Di Lorenzo che dovrebbe essere confermato al centro della difesa al fianco di Manolas e Hysaj sulla destra. In attacco Callejon in vantaggio su Lozano, con Milik e Insigne sicuri del posto. Ecco la lista: Allan, Callejon, Daniele, Di Lorenzo, Elmas, Fabian, Gaetano, Hysaj, Insigne, Karnezis, ... Leggi la notizia su ilnapolista

pisto_gol : Nap-Int 1:3 Il Napoli sbaglia troppo, Lukaku(2) e Lautaro non perdonano: vince l’Inter, che concede poco in difesa… - SIMONEE58219983 : RT @Carloalvino: Come anticipato ieri Meret non sarà della partita a questo punto non è difficile ipotizzare che domani con la sola differe… - SIMONEE58219983 : RT @claudioruss: Terapie per #Maksimovic. Lavoro in palestra per #Meret e #Ghoulam. Allenamento personalizzato per #Koulibaly. #Younes no… -