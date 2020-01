LIVE Speed skating, Europei 2020 in DIRETTA: 10 gennaio. Nei 1500 vince Thomas Krol, tredicesimo Andrea Giovannini (Di venerdì 10 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PROGRAMMA 10 gennaio, ORARI E ITALIANI IN GARA 21.02 Alle 21.27 il via delle team sprint, con l’Italia in gara tra gli uomini. 21.00 vince l’olandese Thomas Krol con 1:43.67, argento al russo Denis Yuskov in 1:44.80, bronzo all’altro olandese Patrick Roest in 1:44.82. Tredicesimo Andrea Giovannini in 1:47.65, quindicesimo Francesco Betti in 1:48.28, sedicesimo Alessio Trentini in 1:48.47. 20.57 Si porta in prima piazza l’olandese Thomas Krol, che con 1:43.67 è certo di salire sul podio, mancando soltanto una coppia al termine. 20.54 Prima posizione per il russo Denis Yuskov con il tempo di 1:44.80! 20.50 Il crono dello svizzero resiste quando mancano tre coppie al termine della prova. Giovannini è al momento settimo, nono Betti e decimo Trentini. 20.43 L’elvetico Livio Wenger si issa in vetta con il tempo di ... Leggi la notizia su oasport

