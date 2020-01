Lazio-Napoli, Noemi Staiano in campo insieme a Immobile (Di venerdì 10 gennaio 2020) Roma – “In occasione della gara contro la Juventus del 7 dicembre scorso, il club aveva ospitato il piccolo Christy inaugurando il progetto ‘I bambini non si toccano’. Domani, in occasione della gara Lazio-Napoli, allo Stadio Olimpico di Roma, la squadra della Capitale abbraccera’ Noemi Staiano, la bimba rimasta ferita durante l’agguato del 3 maggio scorso in piazza Nazionale a Napoli. Papa’ Fabio e mamma Tania saranno presenti al fianco della piccola, che fara’ il suo ingresso in campo mano nella mano con Ciro Immobile”. E’ quanto si legge in una nota della Lazio. “Il presidente Claudio Lotito, da sempre impegnato in attivita’ sociali, ha deciso di intraprendere un nuovo percorso affinche’ la S.S. Lazio, insignita della benemerenza di Ente Morale dal 1921, possa divenire un punto di riferimento nella difesa ... Leggi la notizia su romadailynews

