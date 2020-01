La “terra di nessuno” dove tutti colpiscono i loro avversari (Di venerdì 10 gennaio 2020) Secondo fonti dell’Osservatorio siriano per i diritti umani, nella notte tra giovedì è venerdì è stato sferrato un attacco contro una milizia appoggiata dall’Iran che opera al confine tra Siria e Iraq. Sarebbero almeno otto le persone rimaste uccise durante un raid attribuito a Israele. I miliziani erano in prossimità del confine iracheno. Se confermato, potrebbe essere il segnale che Tel Aviv non intente frenare la sua battaglia contro le milizie sciite nemmeno durante questa fase di “crisi” tra il suo principale alleato e l’Iran, ma sopratutto, che l’Iraq continua a svolgere il ruolo di “campo di battaglia” del Medio Oriente. Al-Mayadeen, diffusore di notizie libanese, ha immediatamente attribuito la responsabilità di questo ultimo attacco ad Israele, affermando che degli aerei non meglio identificati hanno preso di mira alcune posizioni ... Leggi la notizia su it.insideover

