Impianti di sci chiusi causa neve. Lo strano caso della pista in Calabria (Di venerdì 10 gennaio 2020) Paolo Bracalini I mezzi spalatori non arrivano, non si sa chi deve inviarli Impianti da sci chiusi causa neve. Un po' come dire stabilimento balneare chiuso perché c'è il mare vicino, ma nulla è impossibile in Italia, tanto meno in Calabria. Sull'altopiano della Sila a 1500 metri, nel comune di San Giovanni in Fiore, c'è il Centro Fondo Carlomagno, il più grande comprensorio sciistico di fondo della Calabria nonché quello più a sud dell'intera Europa. Sarebbe perfetto, se non nevicasse. Sì perché il problema è che per arrivarci c'è una strada e se nevica la strada si riempie di neve. Ecco, chi la deve togliere questa neve? Non è mica una domanda semplice. Infatti, mentre nei giorni delle feste natalizie dopo una serie di nevicate spettacolari arrivavano migliaia di turisti armati di sci e racchette, è partita tutta una diatriba burocratica su quale fosse l'ente a cui ... Leggi la notizia su ilgiornale

