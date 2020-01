Figli allontanati dalla coppia per abusi sessuali e riti satanici: genitori assolti dopo 6 anni (Di venerdì 10 gennaio 2020) Una dolorosa vicenda iniziata 6 anni fa ha trovato finalmente la sua conclusione: con una denuncia degli operatori di una comunità per minori della provincia di Varese, una coppia non ha più potuto vedere i Figli, fratello e sorella, entrambi con una grave malformazione. dopo 6 anni, un altro incubo ha finalmente trovato la fine. … L'articolo Figli allontanati dalla coppia per abusi sessuali e riti satanici: genitori assolti dopo 6 anni proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

bladistic : - ZiaCandida : RT @LaStampa: A Porta Nuova comparse una decina di foto di bimbi con il volto parzialmente oscurato che sarebbero stati allontanati dalle l… - IzzoEdo : RT @LaStampa: A Porta Nuova comparse una decina di foto di bimbi con il volto parzialmente oscurato che sarebbero stati allontanati dalle l… -