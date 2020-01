Aereo caduto,Usa partecipano a indagini

Il National Transportation Safety Board americano parteciperà all'indagine sul boeing dell'Ukrainian Airlines che si è schiantato in Iran. Lo rende noto la stessa agenzia Usa.(Di venerdì 10 gennaio 2020)

