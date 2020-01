WTA Brisbane 2020: Osaka e Karolina Pliskova ai quarti, fuori Ashleigh Barty (Di giovedì 9 gennaio 2020) Il giovedì di Brisbane, nel primo WTA Premier dell’anno, non è felice per il tennis australiano, perché la numero 1 del mondo, Ashleigh Barty, esce di scena: a sconfiggerla è l’americana Jennifer Brady, autrice di una gran cavalcata che arriva ora fino ai quarti di finale con il 6-4 7-6 (4) dopo la partenza dalle qualificazioni. Una sconfitta, questa,che comunque non danneggia lo status di leader del ranking WTA di Barty, che alla fine del torneo resterà con quasi 2000 punti di vantaggio su tutte le altre. Brady, invece, troverà Petra Kvitova: la ceca ha infatti superato senza difficoltà (6-3 6-2) la russa Liudmila Samsonova, anche lei proveniente dal tabellone cadetto. Nella parte bassa del tabellone, invece, avanza la numero 2 del seeding (e del mondo), la ceca Karolina Pliskova, vittoriosa per 6-4 6-7 (5) 6-1 nei confronti dell’altra aussie rimasta in gara, Ajla ... Leggi la notizia su oasport

oktennis : WTA Brisbane: Osaka vince un'altra battaglia, Kenin costretta alla resa - GIUSPEDU : RT @sportface2016: Ecco il programma del #Wta di #Brisbane per venerdì - sportface2016 : Ecco il programma del #Wta di #Brisbane per venerdì -