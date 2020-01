The New Pope di Sorrentino, il Vaticano e oltre: la condizione umana tra scandali e giochi di potere (recensione) (Di giovedì 9 gennaio 2020) Assistiamo a un periodo storico in cui pullula di Papi sul piccolo e grande schermo; e The New Pope è l'ultima aggiunta a una folta lista. L'attrattiva per il misterioso Vaticano ha portato Paolo Sorrentino a raccontare un ambiente ambiguo quanto inaccessibile, in cui anche figure "divine" come il Pontefice sono degli esseri umani che ogni giorno dubitano della propria fede.Con The Young Pope, il regista Premio Oscar spalancava le mura vaticane per introdurci il carismatico Lenny Belardo, un Papa giovane ma contraddittorio, di sicuro poco incline alle manipolazioni. Ora che Pio XIII è in coma (dopo gli eventi della prima stagione), The New Pope va ben oltre il limite ed esplorare l'interno e l'esterno del Vaticano. La narrazione è intrisa perciò di elementi attuali come le minacce terroristiche e l'emergenza migranti.Il nuovo capitolo (di cui abbiamo visto il primo episodio, ... Leggi la notizia su optimaitalia

juventusfc : The White Tiger ?? Vi presentiamo la nostra linea @adidasfootball Chinese New Year – ideata da e per la nostra com… - vincenzonibali : In piedi sui pedali, testa alta e sguardo in avanti - l’essenza della stagione che mi aspetta ?? Ultimi allenamenti… - acmilan : ??? 2?0?2?0? ??? ?? Milanello: new vibe in a new year for the Rossoneri ?? Inizia al lavoro il nuovo anno dei rossoneri… -