Si laurea e quel giorno vuole a tutti i costi con sè la mamma defunta (Di giovedì 9 gennaio 2020) Un ragazzo, Paolo John dopo anni di studi e sacrifici ha raggiunto, finalmente il traguardo della laurea. Il ragazzo era felicissimo ma la sua felicità non poteva essere totale perché poco tempo prima era venuta a mancare la sua mamma. Il ragazzo aveva affrontato tutto il percorso di studi grazie ai sacrifici che aveva fatto la sua mamma che poi si era ammalata ed era deceduta. E allora il ragazzo, il giorno della sua laurea ha scritto il seguente post: “mamma, il tuo figlio maggiore si è laureato, spero che tu sia felice alla presenza di Dio. Ho finito la scuola perché è quello che volevi. Ti amo così tanto ”. Paolo che è delle Filippine non poteva dimenticare la sua mamma in quel giorno per lui così speciale e allora ha pensato di portarla con se dopo aver fatto una sua immagine cartonata a grandezza naturale. Il ragazzo ha raccontato così: “La laurea in ... Leggi la notizia su baritalianews

ssalardini : RT @SerMottola: Lavoro dall'età di 18 anni, nel frattempo ho preso laurea e master e ora faccio un dottorato. Essere rappresentata in una c… - nino_sergi : RT @SerMottola: Lavoro dall'età di 18 anni, nel frattempo ho preso laurea e master e ora faccio un dottorato. Essere rappresentata in una c… - annamaria_ff : RT @SerMottola: Lavoro dall'età di 18 anni, nel frattempo ho preso laurea e master e ora faccio un dottorato. Essere rappresentata in una c… -