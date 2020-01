Russia, bimbo di 7 mesi morto congelato dopo essere stato lasciato per 5 ore su un balcone a -20 gradi (Di giovedì 9 gennaio 2020) Russia, bimbo di 7 mesi lasciato per ore in balcone: morto congelato Un bimbo di 7 mesi è morto congelato dopo essere stato lasciato per ore sul balcone di casa: l’assurda vicenda è avvenuta in Russia lo scorso 5 gennaio. Secondo quanto riferito dagli inquirenti, i genitori si sarebbero giustificati affermando che volevano far dormire il bambino “all’aria aperta”. La tragedia si è svolta in un appartamento di Khabarovsk, una cittadina della Russia. La mamma del piccolo, una 40enne originaria di Nikolaevsk-on-Amur, avrebbe deciso di portare il figlio, che era sistemato sul passeggino, fuori al balcone per fargli respirare un po’ di aria fresca. Una scelta a dir poco discutibile visto che le temperature esterne si aggiravano intorno ai – 20 gradi. L’intenzione della donna, comunque, era quella di lasciare il bimbo di 7 mesi in balcone solo per ... Leggi la notizia su tpi

