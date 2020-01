Nel 2019 sciolti 21 comuni per mafia (più 29 proroghe): è il numero più alto di sempre (Di giovedì 9 gennaio 2020) Sono stati 21, nell’anno 2019, gli enti locali sciolti per mafia: 8 in Calabria, 7 in Sicilia, 3 in Puglia, 2 in Campania e 1 in Basilicata. Si tratta, in base alle rilevazioni effettuate da Avviso Pubblico, rete di Enti locali e Regioni contro le mafie, del numero più alto di scioglimenti negli ultimi 29 anni, considerando anche le proroghe di precedenti scioglimenti, che nell’anno appena trascorso sono state 29. Si tratta quindi del record assoluto di sempre: la legge che disciplina l’istituto dello scioglimento per mafia è entrata in vigore infatti nel 1991. Per la settima volta è stata superata la soglia dei 20 enti commissariati per infiltrazione mafiosa. I dati di Avviso Pubblico dicono che nel complesso sono stati emanati 545 decreti ex art. 143 del testo unico sugli enti locali, dei quali 205 di proroga; su 340 decreti di scioglimento, 23 sono stati ... Leggi la notizia su open.online

