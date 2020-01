Lotteria Italia, i tre biglietti vincenti di Ferno nel mirino del Codacons: “Sospendere i premi” (Di giovedì 9 gennaio 2020) Continua a far discutere il caso dei tre biglietti vincenti della Lotteria Italia estratti a Ferno, in provincia di Varese, e aventi numeri di matrice quasi consecutivi. Nonostante le rassicurazioni degli esperti, sulla vicenda ha deciso di intervenire anche il Codacons, che ha presentato un'istanza formale ai Monopoli di Stato e alla Guardia di finanza affinché l'aggiudicazione dei premi venga sospesa in attesa delle "dovute verifiche sulla vicenda". Leggi la notizia su milano.fanpage

