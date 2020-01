L’addio della piccola Charlotte al suo papà Andrew O’Dwyer (Di giovedì 9 gennaio 2020) Da pochi giorni sul web, gira la foto di una bimba di venti mesi chiamata Charlotte, che durante il funerale del suo papà, Andrew O’Dwyer, è in piedi vicino la sua bara. E’ diventata virale, poiché l’uomo ormai è considerato da tutti un eroe, visto che ha perso la vita per domare gli incendi, che stanno devastando l’Australia negli ultimi giorni. Una storia commovente che ha sciolto i cuori di tutti. La piccola, durante il rito funebre, era in prima fila con la sua mamma, per fare il suo ultimo saluto al suo amato papà,. Durante la celebrazione, Charlotte ha voluto indossare il suo casco, un gesto che molto probabilmente le aveva insegnato Andrew, ma che ha commosso tutti i presenti, ma soprattutto l’intero mondo del web. Il giovane Vigile del Fuoco, di soli trenta sei anni, è deceduto lo scorso diciannove dicembre vicino la città di Buxton, mentre era ... Leggi la notizia su bigodino

