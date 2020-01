La musica di Brunori Sas: tra ricordi e storie di vita (Di giovedì 9 gennaio 2020) di Rosina Musella Sabato 11 gennaio, il centro culturale Domus Ars, in Via Santa Chiara nel centro storico di Napoli, ospiterà un incontro speciale tra Brunori Sas e i suoi fan, per la promozione del suo nuovo album ‘Cip!’, in uscita venerdì 10 gennaio. Classe ‘77, Dario Brunori si affaccia al mondo musicale nel 2003 e, dopo diverse collaborazioni con altri musicisti, nel 2009 inizia la sua carriera da solista, pubblicando il suo primo album ‘Vol.1’ – presentandosi al pubblico col nome di Brunori Sas, ispirato al nome dell’azienda di famiglia con sede a Cosenza – e grazie ad esso vince il Premio Ciampi come Miglior debutto discografico dell’anno. Ad oggi, all’attivo ci sono quattro album e svariate collaborazioni musicali, la trasmissione mandata in onda su RaiTre ‘BrunoriSa’ in cui, puntata dopo puntata, assieme ad ospiti sempre diversi, parla ai quarantenni di oggi affrontando ... Leggi la notizia su ildenaro

