Il sovranismo alimentare sulla farinata non ha proprio senso (Di giovedì 9 gennaio 2020) Nella classificazione di tipi umani tracciata da Itsuo Tsuda (1) – più complessa di quella tracciata da Gustav Jung – il Tipo Tre, chiamato anche “Laterale” o “Digestivo”, si presenta come un grande affabulatore, un sentimentale e un buongustaio. Questa definizione ben si attaglia all’ex-vicedirettore del SecoloXIX, Mario Muda, che ha dedicato un libro al piatto più tipico di Savona, la farinata. Intitolato La Savona della farinata. Luoghi, persone, storie (editore De Ferrari) il saggio, scritto con altri autori, è un piccolo capolavoro di antropologia perché, attraverso gli usi, i riti e le occasioni di consumo della farinata, racconta una comunità e una rete di rapporti che oggi sta vacillando sotto i colpi della crisi economica, della globalizzazione all you can eat e di una tv demenziale, colonizzata da cuochi e politici in fase orale, che parlano al “ventre del paese”, ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

