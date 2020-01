Il Segreto anticipazioni: Fernando rapisce Raimundo e Irene, poi tende una trappola a Francisca (Di giovedì 9 gennaio 2020) Le anticipazioni delle prossime puntate de Il Segreto, che andranno in onda in Italia, rivelano che il diabolico piano di Fernando diventerà sempre più intricato. I suoi molteplici crimini, ormai, verranno allo scoperto e Severo, Carmelo e Francisca escogiteranno un modo per sbarazzarsi di lui. Prima che questo accada, però, il Mesia intuirà le loro intenzioni e giocherà d’anticipo. A tale scopo, infatti, rapirà Raimundo e Irene e tenderà una trappola ai suoi rivali. Il suo intento sarà quello di fare in modo che Carmelo e Severo si macchino dell’omicidio di Rimundo e Irene. Riuscirà nel suo intento? Il Segreto spoiler: Fernando intuisce il piano dei nemici La situazione diventa sempre più fitta all’interno della soap opera spagnola di Aurora Guerra. Stando alle anticipazioni, nelle prossime puntate italiane de Il Segreto assisteremo ad un complotto davvero ... Leggi la notizia su kontrokultura

