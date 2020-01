Il futuro passa dallo sviluppo sostenibile, pensare solo all'oggi è pericoloso (Di giovedì 9 gennaio 2020) Il nuovo anno è cominciato e credo sia giusto e doveroso che la politica scelga le priorità guardando ai problemi più urgenti del Paese, ai bisogni delle persone in difficoltà, ma anche alla necessità di contribuire a migliorare il futuro per le nuove generazioni. pensare al futuro oggi non è più un obiettivo astratto ma una necessità concreta per tutti.L’idea che si possa pensare solo all’oggi, consumando risorse e pregiudicando l’ambiente, è un’idea pericolosa. Innanzitutto perché è ormai evidente che, se non si assume il tema della sostenibilità come centrale, si rischia di compromettere sia la qualità sia la stessa possibilità di esistenza futura del Pianeta e i mutamenti ambientali sono lì a dimostrarlo. Secondariamente perché non è ... Leggi la notizia su huffingtonpost

ADM_assdemxmi : RT @FraMirabelli: Se al futuro non pensa la sinistra non ci pensa nessuno - ADM_assdemxmi : RT @FraMirabelli: Il futuro passa dallo sviluppo sostenibile, pensare solo all'oggi è pericoloso - FraMirabelli : Il futuro passa dallo sviluppo sostenibile, pensare solo all'oggi è pericoloso -