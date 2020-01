Harry e Meghan, Buckingham Palace cerca la soluzione: il loro futuro sarà «deciso a giorni» (Di venerdì 10 gennaio 2020) Quale sarà il futuro di Harry e Meghan che ieri hanno annunciato di voler rinunciare allo status di “membri senior” di casa Windsor? Tutto verrà deciso, in colloqui ad hoc, già «nei prossimi giorni», come riferito a Sky da fonti di Buckingham Palace. La regina ha incontrato l’erede al trono Carlo e il principe William disponendo che la questione venga discussa a breve con i duchi di Sussex e i loro team. Una decisione che, di fatto, ha colto di sorpresa la famiglia reale e per la quale adesso si cerca una soluzione attesa già «nei prossimi giorni». VIDEO: 'MEGXIT': British newspaper front pages after Prince Harry and his wife Meghan announced their decision to step back from being "senior royals" #HarryandMeghan pic.twitter.com/yts2UIjg5h— AFP news agency (@AFP) January 9, 2020 Per l’esperto reale Richard Fitzwilliams la ... Leggi la notizia su open.online

