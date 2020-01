Giorgia Meloni a Dritto e Rovescio: "Un premier donna? I tempi sono maturi da tempo" (Di giovedì 9 gennaio 2020) "Che ne pensi di Giuseppe Conte?". Paolo Del Debbio incalza sul premier Giorgia Meloni, ospite di Dritto e Rovescio su Rete4. "Hai una domanda di riserva?", risponde ironicamente la leader di Fratelli d'Italia, che poi parte all'attacco: "Penso avesse ragione Donald Trump quando disse 'quanto è brav Leggi la notizia su liberoquotidiano

maryrita52 : RT @Ribelle00109368: #drittoerovescio Bisogna ammettere che una #giorgia #meloni sorridente, ottimista, sicura di sé non si era mai vista.… - francescozippo1 : RT @gevas90: Sul deficit Giorgia Meloni ha detto una cazzata ipersuperliberista. Non c’è speranza. #drittoerovescio - Ribelle00109368 : #drittoerovescio Bisogna ammettere che una #giorgia #meloni sorridente, ottimista, sicura di sé non si era mai vist… -