Fondi, donna aggredita da marito e cognato: “Volevano facessi sesso con loro” (Di giovedì 9 gennaio 2020) Hanno molestato una donna, moglie e cognata, per questo due uomini sono stati arrestati e ristretti ai domiciliari con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e tentata violenza sessuale. La donna, dopo aver subito minacce e angherie da entrambi, li ha denunciati ed è stata accolta in una struttura protetta. Due uomini sono stati arrestati a Fondi, in provincia di Latina, con l’accusa di maltrattamenti e tentata violenza sessuale. Responsabili della vicenda un quarantatreenne e un cinquantenne di nazionalità indiana, rispettivamente il marito e il cognato di una donna, vittima degli abusi, ora ai domiciliari. A fare scattare la misura attuata degli agenti della Polizia di Stato del commissariato locale l’ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Latina, a seguito della denuncia presentata dalla donna. marito e cognato ... Leggi la notizia su limemagazine.eu

