"Esordiente a 46 anni. Con Morgan all'Ariston sarò sempre Sincero" - (Di giovedì 9 gennaio 2020) Paolo Giordano Il cantautore è una delle sorprese del Festival. "Ho navigato nell'oblio per l'ultimo decennio" Lui sì che a Sanremo sarà una sorpresa. Un debuttante all'Ariston. A 46 anni. In realtà si chiama Cristian Bugatti ma, fin dalle elementari, tutti lo chiamano Bugo ed è uno dei cantautori più coraggiosi in circolazione. Non a caso sarà in gara con Morgan, che lo definisce «un grande amico, uno dei pochi cantautori che mi abbia espresso solidarietà quando sono stato buttato fuori casa. La mia è riconoscenza e sono felice se lui mi utilizzerà come trampolino verso una fama maggiore. Abbiamo in progetto anche un disco a due, Bugan Bugan, come i Duran Duran». Insomma, questo debuttante di lusso è una delle grandi scommesse del Festival. Qualcuno lo ha soprannominato «fantautore» e in effetti c'è molta fantasia nelle sue scelte che dal punk rock alla Nirvana lo hanno ... Leggi la notizia su ilgiornale

