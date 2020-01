Don Matteo 12, Seconda Puntata: Don Matteo Accoglie Ines! (Di giovedì 9 gennaio 2020) Don Matteo 12, trama Seconda Puntata: in canonica arriva la piccola Ines, una bambina che ha già dovuto affrontare tante difficoltà. Intanto un nuovo ingresso sconvolge Spoleto… È iniziata la nuova stagione di Don Matteo ed ha già tenuto con il fiato sospeso milioni di telespettatori. L’attentato organizzato ai danni del sacerdote ha fatto preoccupare gli affezionati della fiction, ma per fortuna tutto sembra andare per il verso giusto. Prima di vedere cosa sta per accadere, facciamo un piccolo passo indietro. Don Matteo 12: dove eravamo rimasti Tutti i personaggi storici, come lo stesso Don Matteo ma anche il maresciallo Cecchini (interpretato da Nino Frassica), Anna, Sofia e il Pubblico Ministero Nardi, restano ancora a fare compagnia ai telespettatori. Anna e Marco sono molto felici perché in procinto di sposarsi, ma qualcosa sconvolge la loro tranquillità. Infatti ... Leggi la notizia su uominiedonnenews

