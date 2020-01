Crisi Libia, Conte incontra Haftar. Al Sarraj cancella l’incontro. Salvini, “Premier incapace” (Di giovedì 9 gennaio 2020) Libia, Giuseppe Conte incontra Khalifa Haftar nel tentativo di raggiungere un accordo che possa far rientrare la Crisi dopo le recenti operazioni militari. Al Serraj cancella l’incontro. Crisi in Libia, Al Serraj e Haftar a Roma da Giuseppe Conte. Il premier italiano prova a riequilibrare la questione libica, che rischia di degenerare in una Crisi con ripercussioni anche sull’Unione europea. Il tentativo del premier italiano si è scontrato con la rivalità tra i due leader. Serraj ha infatti disdetto l’incontro a Palazzo Chigi, probabilmente dopo aver avuto notizia della presenza del Generale. Nei giorni scorsi il Ministro degli Esteri italiano Luigi Di Maio ha ribadito come l’unica soluzione possibile sia quella del dialogo. Il regista della grande operazione diplomatica è quindi il Presidente del Consiglio, ambasciatore di tutta l’Unione europea che ... Leggi la notizia su newsmondo

