Conte e Di Maio sulla Libia dopo la ‘gaffe diplomatica’ (Di giovedì 9 gennaio 2020) Il premier Giuseppe Conte e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio parlano della Libia dopo il fallimento del tentativo di mediazione a Roma. Giuseppe Conte e Luigi Di Maio si difendono dopo la gaffe libica. Per poche ore l’Italia era stata il centro del mondo per il doppio bilaterale che avrebbe dovuto portare il premier a incontrare Haftar e Al Sarraj, i due protagonisti della crisi libica. Ma le cose non sono andate come previsto, anzi… Crisi Libia, Conte incontra Haftar, Serraj diserta il vertice a Palazzo Chigi Al Sarraj, forse per la fuga di notizie o forse per avere appuntamento dopo Haftar, ricevuto per primo da Giuseppe Conte, ha deciso di annullare l’incontro a Palazzo Chigi. Una gaffe clamoroso della macchina diplomatica che ha avuto un contraccolpo anche sull’immagine dell’Italia. Fonte foto: ... Leggi la notizia su newsmondo

Capezzone : ++Oggi su @laveritaweb++ #DiMaio l’africano come un cinepanettone, ma ieri è stato il meno colpevole di tutti. È st… - AnnalisaChirico : Ecco i galantuomini con cui Conte e Di Maio invocano ‘dialogo’ e ‘moderazione’: ayatollah Khamenei, n.1 di Hamas Ha… - chedisagio : La mano destra (Conte) non sa quello che fa la sinistra (Di Maio). Questo governo è allo sbando -