Coda, l’agente: “Negli ultimi giorni ho ricevuto qualche telefonata in più” (Di giovedì 9 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – L’arrivo di Gabriele Moncini suona come una conferma sull’ormai lontano rinnovo di Massimo Coda, il cui contratto è in scadenza il prossimo 30 giugno. Il futuro dell’attaccante di Cava de’ Tirreni è sempre più in bilico, considerando che la proposta del club sannita è stata ritenuta inadeguata dall’agente Beppe Galli. Proprio quest’ultimo nelle ultime ore ha parlato ai microfoni di seriebnews.com confidando che dopo l’approdo di Moncini in giallorosso il suo telefono ha iniziato a squillare con più insistenza: “Sento parlare di un Coda lontano da Benevento, ma fino a questo momento io non ho intavolato discorsi. Da quando è arrivato Moncini mi è iniziata ad arrivare qualche telefonata perché i club interessati pensano ci sia la possibilità che Coda si muova, ma per ora non c’è nulla ... Leggi la notizia su anteprima24

Marketandnews : ? #Calciomercato ? ? È giunta ai titoli di coda l'avventura di Ante #Rebic con il #Milan ? Il suo agente sta limand… -