Video anteprima di Don Matteo 12 tra Anna e Marco in crisi, una caccia al tesoro e l’attentato al parroco? (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Don Matteo 12 inizia col botto: crisi sentimentali, un'assurda caccia al tesoro e un pericoloso attentato alla vita del nostro parroco protagonista. Tramite un Video condiviso online dall'attrice Maria Sole Pollio e il promo divulgato da Rai1, possiamo scoprire cosa accadrà nel primo episodio della dodicesima stagione. In questo nuovo capitolo, annunciato per mesi come quello conclusivo (ma più volte smentito), si introduce un nuovo format narrativo: gli episodi diventano dieci film con una forte unità tematica incentrata sui Dieci Comandamenti, attualizzati e riletti da Don Matteo non solo in chiave religiosa, ma anche laica, con il linguaggio della commedia. Al centro delle storie, ancora il parroco e il suo braccio destro, il Maresciallo Cecchini, accompagnati dall'apprezzata new entry: la "capitana" Anna Olivieri (interpretata da Anna Maria Giannetta). Don Matteo 12 partirà ... Leggi la notizia su optimaitalia

rockmoda : Buongiorno Romantici! Da oggi in anteprima su @fanpage il videoclip di #testaocroce ?? Guardate qui:… - OptiMagazine : Video anteprima di #DonMatteo12 tra Anna e Marco in crisi, una caccia al tesoro e l'attentato al parroco?… - AllMusicItalia : #AnteprimaVideo Dopo il successo di 'Ti porterò a ballare' con i @SalentoGuys, il 10 gennaio uscirà il nuovo singo… -