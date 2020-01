Uomini e Donne, Gemma Galgani asfalta Juan Luis. Ursula Bennardo guarda la puntata da casa ed ecco cosa succede (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Il 7 gennaio è andata in onda una nuova puntata del trono over di “Uomini e Donne“. Il dating show condotto da Maria De Filippi è partito col botto, mandando in onda il tanto atteso confronto finale tra Gemma Galgani e Juan Luis Ciano, accusato da Armando Incarnato di frequentare altre Donne, oltre Gemma Galgani. Juan si sarebbe “autoinvitato a casa di una donna che vive a Firenze” e avrebbe chattato con la sorella, Tina Incarnato. Un particolare che Armando aveva urlato stizzito nello studio di Uomini e Donne contro Juan: “Chatti con mia sorella, che ha la metà dei tuoi anni!”. Alle segnalazioni in questione, è seguita l’uscita dal programma del cavaliere italo-venezuelano Juan, che da tempo vive a Sant’Antimo nel napoletano. Dopo diverse accuse e soprattutto dopo aver smascherato le sue reali intenzioni, la dama torinese ha dato il sue di picche a ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

