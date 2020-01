TurkStream è operativo, gas russo a Turchia ed Europa. Putin, con Erdogan ancora “molti progetti” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Il gasdotto TurkStream e' operativo. Alla cerimonia di battesimo, oltre che al presidente russo Vladimir Putin e al suo omologo Recep Tayyip Erdogan, a Istanbul erano presenti anche il primo ministro bulgaro Boyko Borisov e il presidente serbo Aleksandr Vucic. Tutti i quattro leader hanno girato la valvola che da' il via alle forniture. La Russia dunque ha aperto ufficialmente il suo gasdotto TurkStream, diversificando ulteriormente le rotte di esportazione verso l'Europa. TurkStream trasporta gas russo sotto il Mar Nero in Turchia e fornisce diversi paesi dell'Europa sud-orientale. Il gasdotto TurkStream è costituito da due condotte sott'acqua, ciascuna con una capacità annua di 15,75 miliardi di metri cubi. Secondo Bulgargaz, il gas attraverso il collegamento fluisce in Turchia e Bulgaria. Una combinazione di condotte esistenti e nuove porterà successivamente forniture alla Serbia e ... Leggi la notizia su ilfogliettone

TurkStream operativo Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : TurkStream operativo