The Witcher: Netflix spiega le timeline multiple di Henry Cavill con un grafico (Di mercoledì 8 gennaio 2020) La timeline ufficiale delle avventure di Geralt di Rivia esplicata in un grafico su The Witcher diffuso da Netflix, per agevolare il binge watching della fortunata serie fantasy. Un grafico ufficiale diffuso da Netflix fa chiarezza sulle timeline multiple del personaggio di Henry Cavill in The Witcher. Il tutto per aiutare gli spettatori a districarsi nelle complicate vicende di geralt di Rivia. Quando The Witcher è approdato su Netflix a dicembre, il pubblico si è reso conto che le timeline multiple in cui si narravano le avventure di Geralt non erano lineari. Tanto era complesso il racconto che alcuni fan hanno diffuso una timeline da usare per rivedere The Witcher con maggior facilità. Adesso è scesa in campo la stessa Netflix pubblicando un grafico ufficiale che permetta ai ... Leggi la notizia su movieplayer

ValeQuasiTudo : @alexqualcosa Ale! ma... ahahahah che idolo indiscusso oh. Stai guardando The Witcher? ?? - filledelalune12 : Ieri finalmente ho cominciato la serie di The Witcher, sono arrivata al 5 ep e devo confessare che mi aspettavo di… - ramirosmh : la ana sofia empezó a ver the witcher y para ella la princesa cirilla se llama “princesa ciruela” ptm jsjsjsjsjajsjsjjs -