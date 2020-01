Samsung “conferma” l’arrivo di Galaxy S20 e Fold 2, mentre spuntano novità per Galaxy Tab S6 5G (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Samsung "conferma" in qualche modo l'arrivo di Samsung Galaxy S20 e Galaxy Fold 2 sul suo sito web, mentre spuntano alcuni nuovi dettagli su Galaxy Tab S6 5G, il primo tablet del produttore con connettività di quinta generazione. L'articolo Samsung “conferma” l’arrivo di Galaxy S20 e Fold 2, mentre spuntano novità per Galaxy Tab S6 5G proviene da TuttoAndroid. Leggi la notizia su tuttoandroid

webtrek_it : #Samsung conferma l’evento Unpacked di febbraio, ecco le novità in arrivo - DarioConti1984 : Samsung domina le vendite degli smartphone 5G e conferma Galaxy Tab S6 5G, Xiaomi incalza con 7 miliardi di dollari - TuttoAndroid : Samsung domina le vendite degli smartphone 5G e conferma Galaxy Tab S6 5G, Xiaomi incalza con 7 miliardi di dollari… -