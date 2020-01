Roma | furgone investe tre donne | ferite bimba e mamma incinta

Furgone investe pedoni a Roma : tre ferite gravi - c'è anche una bambina di 4 anni : Le vittime sono una donna albanese di 67 anni, una moldava di 36 ed una bambina di 4 anni. A bordo del Peugeot Boxer un italiano di 68 anni che avrebbe perso il controllo del mezzo per cause in via di accertamento

Investita da un furgone in retRomarcia - donna gravissima a Manerbio. A Brescia caccia ad auto pirata : Due gravi incidenti stradali nella giornata di ieri a Brescia e a Manerbio. Vittime due anziani, entrambi investiti da due veicoli. A Brescia un uomo è stato travolto da un'auto pirata mentre attraversava sulle strisce pedonali: per fortuna non ha riportato gravi ferite. Sono invece gravissime le condizioni di una 78enne travolta da un furgone in retromarcia a Manerbio: la donna è rimasta incastrata sotto il mezzo.Continua a leggere