Pizzeria Da Michele, in un libro la storia ultra centenaria del marchio: presentazione a Verona (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Venerdì 10 gennaio 2020, la città scaligera ospiterà la presentazione del libro, edito da Book4Business, La Pizza è Pizza – Il segreto che ha reso “L’Antica Pizzeria da Michele” un brand riconosciuto in tutto il mondo, a firma di Davide Ippolito, noto consulente di aziende e organizzazioni italiane, specializzato in Reputation Marketing. L’evento si svolgerà nella sede veronese de L’Antica Pizzeria da Michele, in Stradone Porta Palio 20, e promette di non essere un semplice dialogo con l’autore. È infatti prevista una degustazione finale gratuita che permetterà a tutti di assaporare l’autentica pizza napoletana di Michele, con la forza della sua ricetta rimasta invariata dal 1870. Oltre all’autore, sarà presente all’evento Alessandro Condurro, discendente del fondatore Michele Condurro e CEO di Michele In The World, la società ... Leggi la notizia su ildenaro

PolUan : Top 5 porcate mangiate in queste feste di Natale: - Puccia/Focaccia pugliese; - Panino di Puok; - Pizza all'Antica… - cronachecampane : Anche una pizza in ricordo di Pino Daniele realizzata dall’antica pizzeria da Michele - Emmadilor : Foto 3D - prove tecniche ?? L'Antica Pizzeria Da Michele Milano — presso L'Antica Pizzeria Da Michele Milano -