Paola Ferrari: "Diletta Leotta al Festival? Spero in un vestito più consono. A Sanremo le provocazioni devono farle i cantanti e non chi conduce" (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Paola Ferrari, giornalista sportiva e conduttrice tv, ospite di Un Giorno da Pecora, su Radio Rai1, ha commentato, per la prima volta, l'indiscrezione che vorrebbe Diletta Leotta accanto ad Amadeus alla guida di una delle serate del prossimo Festival di Sanremo, dal 4 all'8 febbraio 2020, in prima serata, su Rai1: "Come mai a Sanremo, nel ruolo di giornalista sportiva, ci sarà Diletta Leotta e non io? Perché è più bella, più giovane e ha più follower di me. A lei l'hanno chiamata per la seconda volta, a me no, è molto semplice. Mi sarebbe piaciuto sfidarla sul palco dell'Ariston, una bella sfida di simpatia e di fascino, niente di cattivo ovviamente, penso che sarebbe stato divertente". Avrebbe vinto lei la sfida? "Non credo". Paola Ferrari: 'Ho scoperto di avere un fratello. Non c'è più. Mi manca tanto' Paola ...

