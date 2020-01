Milan, mossa a sorpresa: c’è il sì di Politano dell’Inter (Di giovedì 9 gennaio 2020) Il Milan vuole Politano dell’Inter: c’è il sì dell’esterno nerazzurro. Le parti dovranno raggiungere l’intesa su cifre e formula Il Milan vuole Matteo Politano durante il mercato di gennaio. Come riportato da Sky Sport, gli agenti Davide Lippi e Luca Pennacchi hanno incontrato i dirigenti rossoneri per comunicare la disponibilità dell’esterno dell’Inter. Il nodo è legato a formula e cifre del trasferimento. Nelle prossime ore le parti lavoreranno per raggiungere un’intesa. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

