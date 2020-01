Mercato San Severino, il sindaco Somma interviene per risolvere l’apertura del liceo Virgilio (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSalerno – In assenza di risposte concrete da parte della provincia di Salerno, il sindaco di Mercato San Severino, Antonio Somma ha deciso di intervenire di prima persona per risolvere il problema della nuova sede del liceo Virgilio. Il primo cittadino di Mercato San Severino oggi ha ricevuto di persona rassicurazioni dalla società che deve allacciare il contatore del gas, che, a completamento dello scavo, sarà effettuato nella giornata di domani. Contattato telefonicamente dalla redazione di Anteprima24, il sindaco fa sapere di aver parlato con gli ingegneri Lizio e Lo Giudice e che ha avuto rassicurazioni che entro la prossima settimana, terminati i lavori e completato il trasferimento di banchi e sedie, saranno risolti tutti i disagi che ad oggi non hanno consentito la consegna della nuova sede. Anche oggi i 700 studenti hanno scioperato, ma ... Leggi la notizia su anteprima24

