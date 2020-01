LIVE Francia-Olanda 1-0, Preolimpico volley 2020 in DIRETTA. I transalpini vincono 25-21 il primo set e sono in semifinale! (Di mercoledì 8 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10-6 Primo tempo Plak 10-5 Vincente Patry da seconda linea 9-5 Mano out Maan da zona 4 9-4 Primo tempo Chineyneze 8-4 Errore al servizio del francese 8-3 Ace Winkelmuller 7-3 Errore al servizio Olanda 6-3 Errore al servizio Francia 6-2 Winkelmuller non sbaglia da zona 2 5-2 Vincente Ter Horst da zona 4 5-1 Mano out del nuovo entrato Winkelmuller da zona 2 4-1 La pipe di Tillie 3-1 Non sbaglia stavolta Abdel-Aziz con il muro a uno 3-0 Errore di Abdel-Aziz da zona 2 2-0 Muroooooooooo a uno: Ngapeth su Abdel-Aziz 1-0 Muroooooooooo Patryyyyyyyyyyyyy 21.10: Massimo risultato con il minimo sforzo per la Francia che, senza strafare, vince il primo set e adesso aspettiamoci tanti cambi. Vedremo se i francesi vorranno vincere il girone 25-21 Aceeeeeeeeeeeee Toniuttiiiiiiiii. La Francia è in semifinale: 1-0 per i transalpini 24-21 In rete la battuta ... Leggi la notizia su oasport

